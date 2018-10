Le Qatar appelle à un règlement définitif de la question du Sahara dans le cadre de la souveraineté du Royaume du Maroc

Lors de son intervention, le représentant de l'État du Qatar a salué les efforts déployés pour trouver un consensus dans le cadre du processus politique engagé en 2007 sous les auspices du Secrétaire général et de son Envoyé personnel en vue de l'application des résolutions du Conseil de sécurité y afférentes, la dernière en est la résolution 2414, et ce afin d'assurer la souveraineté du Royaume du Maroc ".



À cet égard, il a rappelé la déclaration du Sommet du Conseil de coopération des pays du golfe et le Maroc, attestant que l'initiative d'autonomie présentée par le Royaume constituait la base de toute solution à ce conflit régional, soulignant la nécessité pour l'Assemblée générale de soutenir les efforts visant à mener à bien le processus politique et de préserver le caractère consensuel de la résolution qui sera examinée par la 4ème Commission à cet égard.



Il a assuré qu'une solution politique à ce conflit qui n'a que trop duré "aura des répercussions positives sur le renforcement de la coopération entre les pays de la région et instaurera la stabilité et la sécurité en général".