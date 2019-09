Le Professeur marocain Rachid Yazami reçoit à Paris le Prix "Arab Investor Award"

Le Professeur marocain Rachid Yazami, a reçu, mardi soir à Paris, le Prix de l'Investisseur Arabe (Arab Investor Award), dans la catégorie « Green Application », en reconnaissance pour ses recherches scientifiques et ses inventions.



Le prix a été décerné à M. Yazami lors d'une cérémonie, au siège de l’Organisation des Nations Unies pour la Science et la Culture (Unesco), en présence de personnalités du monde des affaires, de la recherche scientifique et de la diplomatie.



Rachid Yazami est à l’origine de plusieurs découvertes qui ont ou vont révolutionner notre quotidien. Ses travaux sur les batteries au lithium, essentielles à la vie moderne dépendante des smartphones et aux énergies renouvelables font autorité et lui ont valu le prestigieux Prix Draper, équivalent du Nobel pour les ingénieurs.



Le Arab Investor Award (AIA) récompense les performances exceptionnelles individuelles et celles des entreprises dans le domaine de l’investissement durable. Le Prix vise à encourager les investissements futurs et les innovations dans le monde arabe et au-delà.



Le Prix est une initiative du Forum International des Investisseurs Arabes (FIIA), dont l’objectif est de soutenir et de renforcer les investissements dans les régions du Moyen-Orient et d’Afrique.



Dans une déclaration à la MAP, M. Rachid Yazami a exprimé « sa grande joie » de recevoir ce Prix qui « honore sa modeste personne, mais qui honore surtout le Maroc ».



Le Forum International des Investisseurs Arabes (FIIA) qui se tient chaque année entend livrer un message, « celui de dire au monde arabe qu’il est temps de se prendre en main et de rattraper les années voire les siècles de retard », a indiqué le Professeur Yazami, ajoutant que « ce n’est qu’à travers l’éducation et la mise en œuvre des moyens communs que l’on peut redorer le blason du monde arabe et des arabes de manière générale ».



Par ailleurs, la société marocaine Pharma5, spécialiste dans les médicaments génériques a été finaliste dans trois catégories du Prix AIA/Entreprises à savoir Impact des investissements, Responsabilité Sociale et Environnementale, et Parité Homme/Femme.



Le Forum International des Investisseurs Arabes a choisi Paris, la ville lumière et pont entre les civilisations arabe et occidentale, pour tenir, mercredi, sa première édition internationale, toujours au siège de l’Unesco.



Le Maroc y est présent à travers la participation de plusieurs entreprises qui s'activent dans différents secteurs à l’instar de la production pharma de l’agroalimentaire et le tourisme.



Par ailleurs des conférences sur la gouvernance, l’innovation, le développement durable, l’impact des investissements, la responsabilité sociale et environnementale des entreprises, et la parité Homme/Femme vont ponctuer ce forum.