Le Prix Nobel d'économie 2018 aux Américains William Nordhaus et Paul Romer

Le Prix Nobel d’économie, distinction qui traditionnellement clôt la saison des Nobel, a été attribué cette année aux économistes américains William D. Nordhaus et Paul M. Romer.



"Le prix en sciences économiques 2018 a été attribué à William D. Nordhaus +pour l'intégration du changement climatique dans l'analyse macroéconomique à long terme+ et à Paul M. Romer +pour l'intégration des innovations technologiques dans l'analyse macroéconomique à long terme", explique lundi l’Académie royale suédoise des sciences.



"Leurs conclusions ont considérablement élargi le champ de l'analyse économique en construisant des modèles qui expliquent comment l'économie de marché interagit avec la nature et les connaissances", a motivé l’organe chargé de l’attribution du Prix Nobel d’économie.



Les deux lauréats ont conçu des méthodes permettant d’aborder certaines des questions les plus élémentaires et les plus pressantes de la création d’une croissance économique durable et à long terme.



Les contributions de Paul Romer et de William Nordhaus sont méthodologiques et fournissent des percées fondamentales dans les causes et les conséquences de l’innovation technologique et du changement climatique.



"Les lauréats de cette année ne nous livrent pas des réponses concluantes, mais leurs découvertes nous ont considérablement rapprochés de la réponse à la question de savoir comment nous pouvons atteindre une croissance économique mondiale soutenue et durable", précise l’Académie.



William D. Nordhaus est né en 1941 à Albuquerque, aux USA. Il a obtenu son doctorat en 1967 de l’Institut technologie du Massachusetts, Cambridge, USA. Il est professeur d’économie à l’Université de Yale.



Paul M. Romer est né en 1955 à Denver aux USA. Il a eu son doctorat en 1983 à l’Université de Chicago. Il est professeur à Stern School of Business, l'école de commerce de l'université de New York.



Le prix Nobel d'économie 2017 a été décerné à l'Américain Richard H. Thaler pour ses recherches concernant les effets des caractéristiques humaines sur les marchés.