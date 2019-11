Le Prix Goncourt décerné à Jean-Paul Dubois pour "Tous les hommes n'habitent pas le monde de la même façon"

Le Prix Goncourt 2019 a été décerné, lundi, à Jean-Paul Dubois pour son roman "Tous les hommes n'habitent pas le monde de la même façon".



Le prix a été attribué au 2e tour du scrutin à Jean-Paul Dubois par 6 voix contre 4 à Amélie Nothomb, a annoncé Didier Decoin, secrétaire général de l'Académie Goncourt.



Jean-Paul Dubois (69 ans), lauréat du prix Femina en 2004 pour "Une vie française", était en lice pour le plus prestigieux des prix de la littérature francophone avec Amélie Nothomb, Jean-Luc Coatalem et Olivier Rolin. Cet ancien journaliste du Nouvel Observateur est aussi l'auteur de "Si ce livre pouvait me rapprocher de toi" (1999), Les accommodements raisonnables (2008) et Le cas Sneijder (2011), entre autres. Dans ce roman, l'auteur donne la parole à Paul Hanssen, en prison depuis deux ans, pour raconter les péripéties l'ayant conduit à cette situation. Jean-Paul Dubois est également en lice aussi pour le Goncourt des lycéens, à décerner le 14 novembre.



Par ailleurs, le prix Renaudot a été octroyé à Sylvain Tesson pour "La panthère des neiges" (Gallimard), alors qu'Eric Neuhoff a reçu le Renaudot essai pour "(Très) cher cinéma français".



L'an dernier, le prix Goncourt avait été décerné à Nicolas Mathieu pour "Leurs enfants après eux" et le Goncourt des lycéens à David Diop pour "Frère d'âme".