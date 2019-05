Le Prix "Ellis Island Medal of Honor" 2019 attribué au Roi Mohammed VI du Maroc

Parmi les précédents récipiendaires de la médaille "Ellis Island Medal of Honor" figurent sept Présidents américains: Richard Nixon, Gerald Ford, Jimmy Carter, Ronald Reagon, George H.W Bush, Bill Clinton, et Donald Trump.



Décernée par la "Ellis Island Honors Society", cette médaille incarne l’esprit de l’Amérique, par la célébration et la reconnaissance du patriotisme, de la tolérance, de la fraternité et de la diversité.



La "Ellis Island Honors Society" a pour mission d'honorer et de préserver la diversité et promouvoir la tolérance, le respect et la compréhension entre les groupes religieux et ethniques.



Fondée en 1986, cette institution se consacre également à l’entretien et à la restauration du plus grand symbole de l’histoire de l’immigration américaine, l’île d’Ellis Island, qui abrite la fameuse statue de la liberté à New York.



Le Maroc, à son tour, devenu terre d’immigration se distingue par une politique migratoire humaniste initiée par le Roi puisant dans la tradition d’ouverture et le principe du multiculturalisme sans cesse prônés par le Souverain.



Outre des personnalités américaines, des leaders mondiaux, dont des lauréats du Prix Nobel et de grands noms du monde académique, des arts, de l’industrie, et du sport, ont reçu cette médaille.