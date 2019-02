Le Prix Argana 2018 décerné au poète libanais Wadih Saadeh

Le poète libanais Wadih Saadeh a reçu le Prix international de la poésie Argana 2018, attribué par la Maison de la poésie en collaboration avec la fondation CDG et le ministère de la Culture et de la communication.



La cérémonie de remise du prix s'est tenue dans l'enceinte de la Bibliothèque nationale du Royaume du Maroc (BNRM), en présence d'un parterre d'écrivains et de poètes marocains et étrangers ainsi que des personnalités de divers horizons.



Devant l'assistance, l'auteur du "Texte de l'absence" s'est félicité de l'attribution d'un prix spécial pour récompenser les poètes, une initiative qu'il a qualifiée de "pionnière à l'échelle du monde arabe et bien au-delà".



"Les organisateurs peuvent se prévaloir d'avoir instauré un prix d'envergure décerné dans le strict respect du principe d'objectivité, qu'ils ont maintenu loin de tout favoritisme et de toute considération liée aux relations publiques", a déclaré M. Saadeh.



Le ministre de la Culture et de la communication, Mohamed Laârej, a de son côté considéré que le 13ème Prix Argana est en soi un hommage appuyé à la poésie libanaise, l'une des plus importantes écoles contemporaines en la matière.



Les grands prix de la poésie, a-t-il dit, sont devenus un moyen approprié de récompenser les oeuvres les plus originales, une vocation qui évoque à bien des égards le rôle joué par les revues poétiques comme tremplin vers des expériences littéraires prometteuses.



"Le Libanais Wadih Saadeh a pour particularité d'écrire des poèmes de cœur qui respirent sérénité et plénitude, qui revisitent la vie et font l'éloge des absents et des passants", a estimé Hassan Najmi, secrétaire général du Prix Argana.



Il a en outre mis l'accent sur le long parcours du récipiendaire de la prestigieuse distinction, qui compte à son actif dix recueils de poèmes. Une œuvre qui l'a placé parmi les poètes arabes contemporains les plus réputés, sachant que nombre de ses recueils ont été traduits dans plusieurs langues, notamment en anglais.



Né en 1948 à Chabtîn, dans le Nord du Liban, Saadeh a travaillé en tant que journaliste à Beyrouth, Londres, Paris et Nicosie, avant de s'installer à Sydney, en Australie.