Le Prince Moulay Rachid s’entretient à Tokyo avec le Premier ministre japonais

Le Prince Moulay Rachid, qui a représenté le Roi Mohammed VI à la cérémonie d'intronisation du nouvel Empereur japonais, a eu, jeudi à la Résidence Impériale d'Akasaka à Tokyo, un entretien avec le Premier ministre japonais Abe Shinzo.



Durant cet entretien, le chef du gouvernement nippon a exprimé ses remerciements à Son Altesse Royale pour Sa participation à la cérémonie d’intronisation de l’Empereur Naruhito.



M. Abe s’est également félicité des progrès économiques, sociaux et humains considérables réalisés au Royaume sous la conduite éclairée du Roi Mohammed VI, mettant en exergue le développement constant de la coopération économique entre Rabat et Tokyo.



Cet entretien s'est déroulé notamment en présence de l’ambassadeur du Royaume au Japon, M. Rachad Bouhlal.



Le Prince Moulay Rachid a pris part, mercredi à la Résidence Impériale d’Akasaka, à une réception de thé offerte par le nouveau souverain du Japon en l’honneur des Monarques et des membres des familles royales qui ont assisté à la cérémonie de son intronisation.



Le Prince Moulay Rachid a également pris part mardi à un dîner offert par l'Empereur du Japon à l'occasion de la cérémonie de l’intronisation, qui s'est déroulée mardi après-midi au palais impérial à Tokyo en présence de plus de 2.500 invités de 190 pays, parmi lesquels des dignitaires étrangers et des membres de familles royales.