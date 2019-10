Le Prince Moulay Rachid prend part à un dîner offert par l'Empereur du Japon à l'occasion de son intronisation

Le Prince Moulay Rachid a pris part, mardi au Palais impérial à Tokyo, à un dîner offert par le nouvel Empereur du Japon Naruhito à l'occasion de son accession au Trône.



A la salle d'audience "Take-no-ma" du palais impérial, le Prince Moulay Rachid a été salué par l'Empereur Naruhito et l'Impératrice Masako.



Le Prince Moulay Rachid a représenté le Roi Mohammed VI à la cérémonie d’intronisation du nouvel Empereur japonais, qui s'est déroulée mardi après-midi au palais impérial en présence de plus de 2.500 invités de 190 pays, parmi lesquels des dignitaires étrangers et des membres de la royauté.