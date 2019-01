Le Prince Moulay Rachid à la cérémonie d'ouverture de la Semaine de la durabilité d’Abu Dhabi

le Prince Moulay Rachid a représenté, lundi, le roi i Mohammed VI à la cérémonie d'ouverture officielle de la Semaine de la durabilité d'Abu Dhabi 2019, et à la remise des prix de la 11è édition du "Prix Cheikh Zayed de la durabilité".



Initiée par la société "Abu Dhabi pour l’énergie d’avenir" (Masdar), l’édition 2019 de la semaine de la durabilité est organisée autour de plusieurs axes principaux, dont le rapprochement entre les mondes matériel et numérique, le rôle de l’énergie nouvelle dans la lutte contre les effets du changement climatique, l'eau et l'avenir du transport, l’exploration de l’espace et la technologie pour une vie meilleure.



La cérémonie d'ouverture de cette manifestation, placée cette année sous le thème "Rapprochement des secteurs: accélération du développement durable", a été présidée par Mohamed Ben Rached Al Maktoum, vice-président de l'Etat des Emirats arabes Unis, président du conseil des ministres, gouverneur de Dubaï et Mohamed Ben Zayed Al Nahyane, Prince héritier d'Abu Dhabi, Commandant suprême adjoint des Forces armées de l'Etat des Emirats Arabes Unis, en présence des dirigeants de plusieurs Etats et de leurs représentants.



S'exprimant à cette occasion, Soltan Ben Ahmed Al Jaber, ministre d'Etat, président du conseil d'administration de "Masdar", a indiqué que les Emirats arabes unis ont veillé à mettre leur riche expérience en matière d'énergie en tant que catalyseur et incubateur des efforts dans les domaines de l'énergie propre et de la durabilité.



Il a relevé dans ce sens que son pays a conclu des partenariats stratégiques solides avec les gouvernements et entreprises partout dans le monde, de l'Afrique de l'Ouest à l'Océan pacifique, l'objectif étant, a-t-il enchaîné, d'améliorer les moyens d'approvisionnement en énergie.



Après avoir rappelé que les Emirats arabes unis ont contribué à des projets d'énergie éolienne gigantesques au Royaume Unie et en Serbie, il a souligné que "notre orientation vers l'énergie renouvelable est tout à fait naturelle, eu égard à la place qu'occupe notre pays dans le domaine de l'énergie et son engagement pour la durabilité, en plus de son souci de faire face aux défis mondiaux, à travers la coopération internationale".



Une pléiade de personnalités ont été honorées cette année par le Prix Cheikh Zayed de la durabilité, dans cinq catégories : santé, alimentation, énergie, eaux et écoles mondiales.



Le prix est dédié à des institutions telles les PME et les organisations à but non lucratif, tandis qu’il ambitionne, en ce qui concerne la catégorie "lycées mondiaux", à inspirer la jeunesse et encourager les différentes participations sous forme de concept ou projets réalisables.



Dans la catégorie "Santé", l'organisation "We care Solar" s'est adjugée le prix après avoir développé une valise médicale fonctionnant à l'énergie solaire pour répondre aux urgences médicales, notamment l'accouchement, dans les zones rurales ayant un accès limité à l'électricité.



La valise, qui contient un système de panneaux photovoltaïques et des outils de contrôle et de communication, a eu un impact positif sur la vie de 1,8 millions de personnes, en aidant les médecins et sages-femmes dans les accouchements d'urgence dans 3325 centres hospitaliers dans 27 pays africains.