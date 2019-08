Le Prince Héritier Moulay El Hassan reçoit à Rabat les enfants d'Al Qods

Organisé par l'Agence Bayt Mal Al-Qods Acharif au profit des enfants de la Ville sainte, ce programme s’inscrit dans le cadre de ses activités sociales destinées à cette catégorie de la société maqdessie, et ce dans le sillage de son plan stratégique qui accorde une grande importance aux programmes et projets sociaux ayant un impact direct et palpable sur la population, notamment les femmes, les enfants et les personnes en situation difficile.