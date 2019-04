Le Prince Héritier Moulay El Hassan préside à Meknès l'ouverture de la 14e édition du Salon international de l'agriculture au Maroc

Au début de la cérémonie d’ouverture, le Prince Héritier Moulay El Hassan a procédé à la remise des signes distinctifs d’origine et de qualité à quatre agriculteurs producteurs.



Ainsi, Son Altesse Royale a remis les signes distinctifs d’origine et de qualité à MM. Abbas Mustapha, président du Groupement d'intérêt économique (GIE) "Oasis de Figuig" (dattes), Mohamed Ait Aiyad, président de l'association agricole provinciale El Haouz spécialisée en valorisation des noix, Abderrahman Outaleb, président de la coopérative agricole de Dait Aoua (province d'Ifrane) et El Yajiji Mustapha, président de l'union vert (groupement d'intérêt économique et écologique) pour la valorisation des figues à Oulad Frej.



A l’entrée du Salon, Son Altesse Royale a été salué par M. Bernard Lehman, Directeur de l’Office fédéral suisse de l’Agriculture (pays invité d’honneur), M. Dossouhoui Cossi Gaston, ministre de l’Agriculture, de l’élevage et de la pêche du Bénin, M. Rumen Porodzanov, ministre de l'Agriculture, de l’alimentation et des forêts du Bulgarie, M. Henri Djombo, ministre d’Etat, ministre de l’Agriculture, de l’élevage et de la pêche du Congo Brazzaville.



Le Prince Héritier Moulay El Hassan a également été salué par M. Kobenan Kouassi Adjoumani, ministre des Ressources animales et halieutiques de Côte d'Ivoire, M. Biendi Maganga Moussavou, ministre de l’Agriculture, de l’élevage et de l’alimentation chargé de la mise en œuvre du programme graine du Gabon, M. Roger Patrick Millimono, ministre de l’Elevage de la Guinée Conakry, Dr Mogana Flomo, ministre de l’Agriculture du Libéria, M. Mohamed Boucha, ministre délégué auprès du ministre d’Etat, ministre de l’Agriculture et de l’élevage du Niger, M. Ali Bety, ministre haut-commissaire à l’initiative "3N" du Niger, Mme Lydie Beassemda, ministre de la production, de l’irrigation et des équipements agricoles du Tchad et M. Michael Stübgen, parlementaire, secrétaire d’Etat allemand.



Par la suite, Son Altesse Royale le Prince Héritier Moulay El Hassan a visité les différents pôles du Salon et suivi des explications sur les produits exposés aux pôles “Régions”, “Agriculture Maroc”, “Sponsors et institutionnels”, “Produits de terroir”, “Provendiers’’ et '’Elevage”, ”International”,“Agro-fournitures”, “Produits agricoles” et “Nature et vie”.



Son Altesse Royale a aussi visité le pôle “Conférences” hébergeant le forum du Crédit agricole du Maroc, en faveur de l’entreprenariat des jeunes en milieu rural.



Le SIAM constitue un rendez-vous annuel incontournable pour présenter les avancées du Maroc dans le domaine agricole et confirmer le rôle crucial que joue l'agriculture en tant qu'un des leviers majeurs de la croissance économique.



Déployé sur une superficie de 185.000 m² dont 95.000 m² couverts, ce Salon, qui connaît la participation de 1.500 exposants de 60 pays, est l'occasion propice de débattre de plusieurs questions en lien avec l'agriculture marocaine, notamment les moyens de promouvoir l'emploi dans le monde rural, conformément aux Hautes Orientations du Roi Mohammed VI.