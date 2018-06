Le Président nigérian reçoit à Rabat le Chef du gouvernement marocain

Dans une déclaration à la presse à l'issue de cette rencontre, M. El Othmani a indiqué que l'audience qui lui a été accordée par le Président nigérian, a été l'occasion de passer en revue les moyens à même de renforcer davantage les relations de coopération entre le Maroc et le Nigéria.



Evoquant les relations "historiques" entre les deux pays, le Chef du gouvernement a précisé que ces relations couvrent plusieurs domaines de coopération, notamment politique, religieux, agricole et industriel et offrent de nouvelles perspectives en vue de leur raffermissement.



Afin d'élargir les domaines de cette coopération bilatérale pour inclure davantage de secteurs, dont le tourisme, l'enseignement et l'économie, les deux pays ont procédé à la signature de plusieurs accords et ont également convenu d'élaborer un programme de développement, a relevé M. El Othamni, exprimant par la même son souhait de voir plus d'investissements et d'étudiants nigérians dans le Royaume.



Le Président nigérian est arrivé dimanche à Rabat dans le cadre d'une visite de travail et d'amitié officielle à l'invitation du Roi Mohammed VI.