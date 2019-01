Le Président mauritanien appelle à mettre fin aux initiatives visant la révision de la constitution

Dans un communiqué rendu public par la Présidence de la République, M. Ould Abdel Aziz a rappelé sa position constante déclinée à plusieurs occasions, de respect de la Constitution du pays et de refus de toute révision touchant ses articles 26, 28 et 99.



«Un certain nombre de cadres, d'élus, de personnalités de référence et de personnalités politiques, issus des différentes régions du pays, ont lancé des initiatives exprimant leur souci de préserver les acquis et leur attachement à ce que son excellence le Président de la République poursuive la direction de la marche de construction et de développement», souligne la même source.



Elle explique à cet égard qu’«un large groupe de parlementaires ont également commencé une coordination pour collecter les signatures de leurs collègues députés dans le but de modifier les articles de la Constitution relatifs aux mandats de manière à ouvrir devant le président la possibilité de présenter sa candidature aux prochaines échéances présidentielles».



M. Ould Abdel Aziz «invite, ainsi, les auteurs des initiatives et tous les Mauritaniens convaincus du style qu’il a instauré, jaloux pour leur patrie et conscients de l’ampleur du développement que le pays a connu, à renforcer leur système démocratique, à consolider les institutions de l’Etat, à resserrer les rangs pour faire face aux ennemis de la patrie et aux adeptes de la division, de la haine, de la violence et de l’extrémisme».



Il les invite aussi à «orienter leurs énergies exclusivement vers la suppression des obstacles qui entravent notre marche (…) vers davantage de progrès, de prospérité et d’ancrage de l’unité, de la sécurité et de la stabilité».