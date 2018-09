Le Président des Comores réitère le soutien de son pays à l’intégrité territoriale du Maroc

Le Président des Comores, Azali Assoumani a réitéré, mardi à New York, l'engagement de son pays à soutenir l'intégrité territoriale du Royaume sur la scène régionale et internationale.



La République des Comores "continuera de défendre la question du Sahara marocain au sein des instances régionales et internationales", a réaffirmé le président comorien dans une déclaration à la presse à l'issue de son entretien avec le Chef du Gouvernement, Saad Eddine El Othmani, en marge des travaux de la 73ème session de l'Assemblée générale des Nations-Unies.



"Nous nous tenons aux côtés du Royaume du Maroc au sein de toutes les instances régionales et internationales pour défendre le Sahara marocain", a-t-il affirmé, soulignant que les deux pays entretiennent des liens d'amitié de longue date et partagent les mêmes valeurs et la même culture.



M. Azali Assoumani a exprimé, à cette occasion, ses remerciements à Sa Majesté le Roi Mohammed VI qui a donné une nouvelle impulsion aux relations entre les deux pays.



Après avoir souligné le niveau distingué des relations de coopération unissant les deux pays, notamment dans le domaine de l'éducation, le président des Comores a fait part de la volonté de son pays de tirer profit de l'expérience marocaine dans tous les domaines de développement.



"Les pays africains ont besoin du Maroc que ce soit au niveau bilatéral qu'au niveau de l'Union africaine", a-t-il dit, se félicitant du retour du Royaume au sein de la famille africaine, ce qui constitue "un grand tremplin pour l'UA".



Cette rencontre a été aussi l’occasion de réaffirmer l’excellence des relations liant les deux pays et la volonté solide à les hisser davantage dans tous les domaines.