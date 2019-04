Le Président algérien présente sa démission

h, cible directement l'entourage du président Abdelaziz Bouteflika, le qualifiant de « bande ».



« Nous estimons qu'il n'y plus lieu de perdre davantage de temps et qu'il faut appliquer immédiatement la solution constitutionnelle proposée, à savoir la mise en application des articles 7, 8 et 102 et entamer le processus garantissant la gestion des affaires de l'État dans le cadre de la légitimité constitutionnelle. Aussi notre décision est claire et irrévocable », lance le patron de l'armée.



Ce mardi 2 avril, l'importante réunion qui a rassemblé le général de corps d'armée Gaïd Salah et tout le haut commandement militaire, a été sanctionné par un communiqué au ton très dur : « je ne saurai me taire aujourd'hui sur les complots et les conspirations abjectes, fomentés par une bande qui a fait de la fraude, la malversation et la duplicité sa vocation ».