Le Président algérien félicite le Roi Mohammed VI à l’occasion de l’Aïd Al Fitr

Dans ce message, le président algérien exprime au Roi et à l'ensemble des membres de l'illustre Famille royale ses chaleureuses félicitations et ses sincères vœux de santé, de quiétude et de longue vie, et au peuple marocain frère davantage de progrès et de prospérité dans la sécurité et la stabilité.



Le président algérien implore le Très-haut de renouveler pareille occasion pour tous et pour l'ensemble de la Oumma islamique dans davantage de bien-être et de bonheur, et de réaliser ses aspirations au progrès, au développement et à la prospérité.



Il a fait part à cette occasion au Roi de sa ferme volonté de consolider les liens de fraternité unissant les deux peuples frères et de les hisser au niveau de leurs aspirations au progrès et à la prospérité.