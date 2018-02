Le Premier ministre portugais en visite à Madrid la semaine prochaine

Le Premier ministre portugais, António Costa, se rendra mardi prochain à Madrid où il devra s’entretenir avec le chef de l'exécutif espagnol, Mariano Rajoy.



Lors de cette visite de travail, les deux chefs de gouvernement vont discuter au Palais de la Moncloa des relations bilatérales ainsi que des principaux thèmes de l'actualité européenne et internationale, a indiqué une source diplomatique citée vendredi par l'agence Lusa.



Les deux dirigeants feront également le point sur les questions abordées lors du dernier sommet entre les deux pays et préparer la prochaine réunion bilatérale, ainsi que la visite d'Etat que le président portugais, Marcelo Rebelo de Sousa, devrait effectuer en Espagne durant la première moitié de l'année en cours.



Les préparatifs du nouveau sommet tripartite entre le Portugal, l'Espagne et la France, consacré aux interconnexions électriques, que le Portugal va organiser et qui se tiendra dans les prochaines semaines, seront aussi au menu de la rencontre entre António Costa et Mariano Rajoy.



Les deux dirigeants voisins devront également discuter des préparatifs du prochain sommet informel des chefs d'État et de gouvernement de l'Union européenne, qui se tiendra le 23 février à Bruxelles.



António Costa participera par ailleurs à l’inauguration au Musée de la Reine Sofia d’une exposition sur le poète et écrivain portugais Fernando Pessoa.