Le Premier ministre japonais attendu lundi en France

Le Premier ministre japonais Shinzo Abe est attendu lundi en France pour une visite qui s'inscrit dans le cadre d’une tournée dans plusieurs pays occidentaux en amont du sommet du G20" prévu à Osaka en juin prochain.



« Le Président Emmanuel Macron recevra mardi à l'Elysée le Premier ministre japonais, Shinzo Abe pour un entretien, suivi d'un déjeuner de travail", a annoncé dimanche la présidence française.



Selon l'Elysée, la venue de M. Abe permettra de coordonner les priorités de la présidence japonaise du G20 et de la présidence française du G7 de 2019. Les deux pays organisent respectivement le Sommet du G20 à Osaka fin juin et le Sommet du G7 à Biarritz fin août.



Début avril, Shinzo Abe avait annoncé son intention de se rendre d'ici la fin du mois dans six pays, la France, l'Italie, la Belgique, la Slovaquie, les Etats-Unis et le Canada en vue "d'affirmer une coopération étroite pour la réussite du sommet du G20" qui se tiendra les 28 et 29 juin prochain.à Osaka.