Le Premier ministre italien annonce sa démission

Le Premier ministre italien Giuseppe Conte a annoncé, mardi, son intention de présenter sa démission au président de la République après le débat parlementaire qui suivra sa déclaration devant le Sénat, rapporte l'agence Ansa.



"J'interromps ici cette expérience de gouvernement. J'entends conclure ce passage institutionnel de façon cohérente. J'irai voir le président de la République pour lui présenter ma démission", a déclaré M. Conte.



Dans son intervention très attendue devant le Sénat, M. Conte a tenu pour responsable de cette crise gouvernementale le ministre de l’intérieur Matteo Salvini qui avait annoncé sa décision de se retirer de la coalition gouvernementale et sa volonté de convoquer de nouvelles élections.



"Le moment choisi pour cette décision expose notre pays à de graves risques", a déclaré M. Conté, qualifiant d'"irresponsable" le fait de déclencher la crise.



"Le ministre de l'Intérieur a montré ainsi qu'il sert ses intérêts personnels et ceux de son parti", a ajouté le Premier ministre italien.



Constatant sa cote de popularité monter dans les sondages, notamment après les dernières élections européennes qui ont donné l’avantage à son parti, le ministre de l'Intérieur avait réclamé, le 8 août dernier, le vote d'une motion de défiance contre l'exécutif, en place depuis à peine 14 mois et demandé la tenue d’élections anticipées en octobre prochain.