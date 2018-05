Le Premier ministre de Saint-Christophe-et-Niévès réitère le soutien de son pays à l’intégrité territoriale du Maroc

Le Premier ministre de Saint-Christophe-et-Niévès, Timothy Harris, a réitéré mardi à Basseterre, le soutien de son pays à l'intégrité territoriale du Maroc, saluant les efforts "sérieux et crédibles" du Royaume pour parvenir à un règlement définitif à la question du Sahara.



"S’agissant de la question du Sahara, nous soutenons le Maroc (...) et nous saluons ses efforts sérieux et crédibles" pour parvenir à une solution à ce différend régional, a-t-il déclaré à la MAP, à l'issue d'un entretien avec l'ambassadeur du Maroc en Antigua-et-Barbuda, avec résidence à Sainte Lucie, Abderrahim Kadmiri.



M. Harris a fait part, également, du soutien de son pays aux efforts du Secrétaire général de l’ONU pour "relancer le processus politique sur la base des paramètres définis par le Conseil de sécurité".



"Nous espérons que le processus onusien conduirait à une solution politique négociée et mutuellement acceptable", a-t-il ajouté.



Pour ce qui est de la coopération bilatérale, M. Harris, qui a souligné "l’excellence" des relations liant Saint-Christophe-et-Niévès et le Maroc, a fait part de la détermination de son pays à les hisser à un niveau élevé de coopération et de concertation.



Il s’est, par ailleurs, félicité du soutien qu’apporte le Maroc aux petits îles-pays dans la région des Caraïbes pour "surmonter leurs défis en matière de sécurité alimentaire, de changement climatique, et surtout pour faire avancer leur agenda de développement".