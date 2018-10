Le Portugal et le Maroc déterminés à donner une nouvelle impulsion aux relations bilatérales (El Malki)

M. El Malki a indiqué, dans une déclaration à la MAP, au terme d'entretiens avec le président de l'Assemblée de la république, M. Eduardo Ferro Rodriguez, que sa visite au Portugal constitue l'occasion de rappeler les racines historiques liant les deux pays, notamment les volets humain et culturel.



Elle a été couronnée par la signature d'un mémorandum d'accord entre les deux institutions législatives qui "contribuera à donner une nouvelle impulsion aux relations bilatérales", a-t-il souligné.



L'accent été également mis sur l'activation du groupe d'amitié et l'organisation chaque 2 ans d'un forum parlementaire entre les deux institutions législatives, a poursuivi M. El Malki.



"Nous avons constaté l'intérêt des parlementaires aux différentes actions initiées par le Maroc", s'est-il félicité, notant que cette visite était une occasion de faire connaître les réalisations du Maroc en matière d'édification de l'Etat de droit, sur la base du respect des droits de l'homme, notamment suite à la constitution de 2011.



Il a été également convenu de la tenue d'une séance de travail au début du mois de décembre prochain, à travers l'invitation du groupe d'amitié maroco-portugais à visiter le Maroc).



Quant au président de l'Assemblée de la république (parlement), M. Eduardo Ferro Rodriguez, il s'est félicité de la visite de M. El Malki, se disant honoré de le recevoir au parlement du Portugal.



Il a par ailleurs rappelé sa dernière visite effectuée à Rabat qui a été "bénéfique à tous les niveaux", notant que ce genre de visites vont contribuer au renforcement des liens entre les deux pays et les deux peuples.