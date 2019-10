Le Port Atlantique de Dakhla jouera un "rôle très important" dans la dynamisation de la région (Sanae El Amrani)

Le nouveau port atlantique de la ville de Dakhla et les zones logistiques et industrielles qui l'entourent joueront un "rôle très important" dans la dynamisation de la région, a déclaré jeudi la Directrice adjointe à la Direction des ports et du domaine public maritime au ministère de l’Équipement, des Transports, de la Logistique et de l'Eau, Sanae El Amrani.



Ce nouveau port permettra la création de nouveaux marchés en direction de l'Afrique et de l'Europe, a déclaré Mme El Amrani à la MAP en marge de sa participation à un atelier sur "Les futures routes logistiques: West Africa Free Zone et port Dakhla Atlantique".



Les zones logistiques et industrielles avoisinantes vont créer un grand dynamisme dans la région et au niveau national, a-t-elle assuré, soulignant que, dans ce contexte, le port va également créer "une infrastructure importante favorisant un climat stable pour plusieurs logisticiens à l’échelle mondiale".



Concernant le début des travaux, Mme Amrani a indiqué que les études sur la réalisation du port de Dakhla Atlantique sont en "phase d’achèvement". "Nous sommes en train de lancer des offres pour les travaux liés au nouveau port", a-t-elle ajouté.



De son côté, le DG de la société générale François Marchal, a affirmé que le port de Dakhla est "une première brique" qui permettra au Royaume, une fois développée, d'attirer d'autres types d’activités, notamment en termes de distribution. Il a indiqué que les autres activités créées permettront d'assurer la compétitivité du port par rapport aux flux logistiques mondiaux.



"Nous sommes très positifs concernant le potentiel de ce projet" qui permet à tout l’écosystème logistique autour de se développer suite à l’avantage géographique et compétitif de la région de Dakhla Oued Eddahab, s'est-il réjoui, relevant que cette région est la porte du Maroc sur l’Afrique subsaharienne, et "le but des acteurs est d’y mettre l’investissement nécessaire en termes d’infrastructures pour en faire un hub important".



Le port devra permettre également d'exporter directement les produits régionaux vers les pays de destination finale (produits de la pêche et de l’agriculture) après valorisation, de faciliter l’importation à coût réduit des intrants nécessaires à l’industrie, à la population, à l’agriculture, au tourisme et aux équipements énergétiques prévus et de préserver la baie.



A l’horizon 2030, la nouvelle dynamique insufflée par le futur port devrait engendrer 183.000 emplois additionnels.



Le port comprendra, entre autres, une digue principale de 2.800 mètres, une digue secondaire de 600 m, un quai de commerce de 800 m sur 12m, un quai de pêche hauturière de 1.500 m sur 7, un bassin de 39 hectares et un élévateur de bateaux d’une capacité de 450 T.



Dotée d’une façade littorale de 667 km, la région de Dakhla-Oued Eddahab est l’une des zones les plus poissonneuses du Royaume et dont les eaux recèlent des ressources halieutiques abondantes et diversifiées.