Le Polisario, un groupe marxiste lié au terrorisme régional (The Wall Street Journal)

Le Polisario est un groupe marxiste lié au terrorisme régional, relève ainsi "The Wall Street Journal" dans sa livraison de dimanche. Dans un témoignage vidéo accompagnant un article sur la question du Sahara, le journaliste Dion Nissenbaum revient sur la genèse de ce mouvement séparatiste d'obédience marxiste ainsi que sur les menaces que pose le non règlement de la question du Sahara pour la paix et la stabilité.



La situation sécuritaire dans la région rend le conflit une urgence à régler, rappelle à cet effet le quotidien américain. Cette réalité est largement admise par les décideurs politiques américains. L'administration du président Donald Trump qui est sur plusieurs fronts pour faire face à la menace terroriste, est attentive à la situation dans la région du Sahara et du Sahel.



Consciente des dangers que posent la fantomatique rasd, la Maison Blanche est déterminée à mettre fin à ce conflit, selon le quotidien, qui relève que la dynamique en cours sous les auspices des Nations-Unies est l'option la plus sûre et la moins coûteuse pour aboutir à une issue consensuelle. Les États-Unis "sont claires, ils ne soutiendront pas un plan qui conduit à la création d'un nouvel État africain", relève en outre la prestigieuse publication US.



"Un nouvel État en Afrique pourrait en réalité être moins sûr. Si vous essayez d’établir un nouveau pays, cela pourrait créer une zone dont des insurgés et des groupes comme l’État islamique pourraient profiter et utiliser comme refuge", indique le journaliste dans une vidéo accompagnant son analyse en relevant que Washington et Rabat partagent la même position à cet égard.



Citant des responsables occidentaux et marocains, l’auteur assurent que les États-Unis soutiennent le Maroc en privé sur le dossier du Sahara. Pour les États-Unis, l'indépendance n'est pas une option pour le règlement du différend autour du Sahara marocain, affirme le quotidien américain "The Wall Street Journal".



Source MAP