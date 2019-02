Le Pentagone dépêche 3.750 soldats de plus à la frontière avec le Mexique

Les Etats-Unis vont dépêcher 3.750 soldats supplémentaires à la frontière avec le Mexique pour faire face à l'immigration clandestine, a annoncé dimanche le Pentagone.



"Le département de la Défense déploiera environ 3.750 hommes de plus pour apporter un soutien supplémentaire aux gardes-frontières qu'avait approuvé le secrétaire à la Défense par intérim Patrick Shanahan le 11 janvier", a-t-il indiqué dans un communiqué.



"Nous continuerons à évaluer la composition des forces nécessaires pour remplir la mission de protection et de sécurisation de la frontière sud", a ajouté le Pentagone.



Le président Donald Trump a donné jusqu'au 15 février au Congrès pour trouver un accord concernant le financement d'un mur anti-immigration qu'il veut faire ériger à cette frontière. Ses adversaires démocrates, majoritaire à la Chambre des représentants, rejettent ce projet qu'ils estiment inhumain et dispendieux.



Ce différend autour du financement du mur a provoqué le plus long "shutdown" de l'histoire américaine qui a duré 35 jours.