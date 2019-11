Le Parti du Progrès et du Socialisme tient à Fès son congrès régional

LeParti du Progrès et du So cialisme (PPS) a organisé, dimanche à Fès, son congrès régional pour Fès-Meknès sous le thème "la régionalisation, pari du nouvel modèle de développement".



Ce congrès a été l'occasion pour les congressistes d'évaluer la situation dans la région Fès-Meknès sur le plan socio-économique et de débattre de l'action politique au niveau national. Intervenant à cette occasion, le secrétaire général du parti, Nabil Benabdellah a plaidé pour le rétablissement de la confiance dans l'action politique ainsi que dans la capacité des élus à gérer avec efficacité les affaires publiques sur les plans national, régional et local.



"Il est nécessaire aujourd'hui d’œuvrer pour la réhabilitation de l'action politique, les élus et les instances politiques dans le but de réussir toute réforme et ce, à travers des partis politique capables d'écouter et de répondre aux attentes de la population", a-t-il insisté, rappelant que son parti a présenté, dans ce cadre, sa vision quant au nouveau modèle de développement du Royaume.



Selon le SG du PPS, cette vision est multidimensionnelle et vise à placer l'Homme au cœur de l’œuvre de développement et apporte des propositions à même d’initier des ruptures audacieuses avec les approches et méthodes qui réduisent le développement à ses dimensions économique et sociale.



Abordant la situation dans la région de Fès-Meknès notamment la capitale spirituelle, M. Benabdellah a mis l'accent sur l'importance des acquis réalisés en ce qui concerne le développement socio-économique, estimant que davantage d'efforts devront être consentis pour la relance du secteur industriel à Fès, laquelle joue le rôle de locomotive pour les autres provinces et préfectures de la région.



Le congrès a procédé à l’approbation de la liste du Conseil régional, lequel a procédé notamment à l’élection d'Abderrahim Bouasria au poste de secrétaire régional du Parti pour Fès-Meknès.