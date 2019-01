Le Parlement européen reconnaît Guaidó en tant que président du Venezuela

Dans une résolution adoptée par 439 voix pour, 104 contre et 88 abstentions, les députés européens ont exhorté la haute représentante de l'Union européenne pour les Affaires étrangères, Federica Mogherini, et les États membres à reconnaître M. Guaidó '‘comme seul Président par intérim légitime du pays en attendant que de nouvelles élections présidentielles libres, transparentes et crédibles puissent être convoquées afin de rétablir la démocratie'’.



"Suite à la reconnaissance de Juan Guaidó, l’UE et ses États membres devraient également reconnaître les représentants désignés par les autorités légitimes", ajoute le Parlement.



La résolution a réitéré le soutien plein et entier à l’assemblée nationale, "seule autorité démocratique légitime du Venezuela dont les pouvoirs doivent être rétablis et respectés, y compris les droits et la sécurité de ses membres".



Les eurodéputés ont, par ailleurs, condamné fermement la répression et la violence ayant causé des décès et des blessés et exigé "des autorités vénézuéliennes de facto qu’elles mettent un terme aux violations des droits de l’homme, qu’elles veillent à ce que les responsables répondent de leurs actes et qu’elles garantissent le respect plein et entier des libertés fondamentales et des droits de l’homme".



À cet égard, ils soutiennent l’appel du Secrétaire général de l’ONU visant à ce qu’une enquête indépendante et complète soit menée sur les meurtres perpétrés et dénoncent dans le même contexte la détention de journalistes couvrant les événements au Venezuela, dont certains sont des ressortissants de l'UE, et appellent à leur libération immédiate.



Âgé de 35 ans, Juan Guaidó, président de l'Assemblée nationale du Venezuela, unique institution aux mains de l’opposition, est devenu un symbole de résistance au régime chaviste de Nicolas Maduro.



Convaincu de la nécessité de rétablir l'ordre constitutionnel, ce jeune politicien s'est proclamé le 23 janvier, président par intérim du pays avec l’ambition affichée et assumée de restaurer la démocratie et l'Etat de droit.