Le Parlement européen décerne le Prix Sakharov au cinéaste ukrainien Oleg Sentsov

L’annonce a été faite par le Président du Parlement européen, Antonio Tajani, à l'issue de la réunion de la conférence des présidents des groupes politiques.



Ce prix est décerné au réalisateur Oleg Sentsov pour son "courage" et exprime "la solidarité" et "le soutien" du Parlement européen à sa cause, a déclaré à cette occasion M. Tajani.



Le prix Sakharov pour la liberté de l’esprit est remis chaque année par le Parlement européen. Créé en 1988 pour honorer les individus et les associations qui défendent les droits de l’homme et les libertés fondamentales, ce prix a été baptisé en mémoire du physicien et dissident politique soviétique Andreï Sakharov. La cérémonie de remise du prix Sakharov 2018 se tiendra à Strasbourg le 12 décembre.