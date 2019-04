Le Parlement européen approuve la réduction de 30% des émissions de CO2 des camions d'ici 2030

Le Parlement européen a approuvé jeudi de nouvelles limites pour les émissions de CO2 des nouveaux véhicules utilitaires lourds circulant dans l'Union européenne (UE), y compris les camions dont les émissions devraient être réduites de 30% d'ici 2030.



Il s'agit de la première législation de l’UE relative aux émissions de CO2 des camions, adoptée dans le but de "freiner l’augmentation des émissions dues au transport routier", précise un communiqué du Parlement européen.



La nouvelle législation, qui avait déjà fait l’objet d’un accord informel avec les Etats membres de l'UE en février, prévoit un objectif contraignant de réduction de CO2 de 30% d’ici 2030 pour les nouveaux véhicules utilitaires lourds, tels que les poids-lourds et les camions, avec un objectif intermédiaire de 15% d’ici 2025.



Les constructeurs devront également s’assurer que les véhicules à faibles émissions ou à zéro émission représentent 2% de la part de marché des véhicules neufs d’ici 2025, "afin de contrebalancer l'augmentation constante des émissions dues à la circulation routière, dont environ un quart est imputable aux véhicules utilitaires lourds", selon le texte voté en plénière à Strasbourg.



"Il s’agit d’un grand succès de voir l’UE agir pour la première fois sur les émissions de CO2 des véhicules utilitaires lourds", s'est félicité le rapporteur Bas Eickhout qui estime que le nouveau règlement aidera à réduire la pollution sur les routes européennes et à améliorer la qualité de l’air.



L'eurodéputé table aussi sur cette législation pour encourager les industriels à impulser le changement et les progrès technologiques, étant convaincu que "l’avenir des camions plus propres dépendra de l’innovation".



La Commission européenne devrait, par ailleurs, proposer en 2022 de nouveaux objectifs pour l’après-2030, conformément à l’accord de Paris.



Les véhicules utilitaires lourds seraient responsables de 27% des émissions de CO2 du transport routier et de près de 5% des émissions de gaz à effet de serre dans l'UE, selon le Parlement européen qui estime que depuis 1990, les émissions des camions ont augmenté de 25%, principalement en raison d'une augmentation du trafic routier de marchandises.