Le Parlement européen adopte le budget 2019 de l'UE

Le budget, voté à l’issue de négociations difficiles par 451 voix pour, 142 contre et 78 abstentions, prévoit des crédits d’engagement pour 2019 totalisent 165,8 milliards d’euros.



Les crédits de paiement totalisent quant à eux 148,2 milliards d’euros.



Le budget prévoit notamment une augmentation des financements pour la gestion de la migration, la lutte contre le chômage des jeunes, la protection du climat, mais aussi la recherche, principal point de blocage lors des négociations entre les eurodéputés et les Etats membres de l'UE.



Le Parlement européen a finalement pu obtenir une hausse substantielle, avec 490 millions d’euros en plus pour le programme d'échange européen Erasmus+ et les autres programmes de recherche.



Pour le président de la commission des budgets au Parlement, Jean Arthuis, ce budget apporte des réponses sur deux grandes priorités : « Je pense d’abord à la recherche: nous avons pu inscrire en ultime démarche 150 millions d’euros supplémentaires, pratiquement 11% de plus par rapport à 2018. C’est ainsi qu’on prépare l’avenir de l’Europe. S’agissant d’Erasmus, qui nous est si cher, nous avons pu inscrire 240 millions d’euros supplémentaires’’, a-t-il détaillé dans un communiqué du Parlement européen.



Globalement, il s’agit, selon lui, d’un budget "au service des Européens, de la jeunesse, de l'innovation, de l'emploi, de la sécurité et de la défense".



Dans ce budget qui porte sur la période 2014-2020, les fonds alloués à la gestion de la migration sont fixés à 1,1 milliard d'euros, en hausse de 55,9% par rapport à 2018.



Le Royaume-Uni qui quitte l’UE en 2019 devrait maintenir sa contribution pour cette année malgré le Brexit.