Le Parlement équatorien reconnaît Juan Guaidó comme président par intérim du Venezuela

Avec une majorité simple de 69 législateurs, la Chambre législative a appuyé la reconnaissance faite la semaine dernière par le chef de l'Exécutif à Guaidó en tant que président par intérim du Venezuela, dans l'espoir qu'il convoquerait bientôt des élections démocratiques.



L'Assemblée nationale de l'Équateur a également "rejeté" les déclarations de Nicolás Maduro à l'encontre du président Moreno, qu'il accusait de "persécution nazie-fasciste" des Vénézuéliens en Équateur, et "a condamné toute incitation à la haine" entre les deux nations, selon un communiqué du parlement équatorien.



Les législateurs équatoriens ont exprimé leur solidarité avec le peuple vénézuélien et les familles et proches des victimes de la répression contre les mobilisations massives contre le régime de Maduro, réitérant leur soutien au Venezuela dans sa recherche d'une "transition pacifique, démocratique, rapide et efficace".



Par ailleurs, l'Assemblée nationale de l'Équateur a rejeté toute forme d'intervention étrangère, d'incursion armée, d'agression, d'occupation et de blocus économique ou militaire contre le Venezuela.



D'autre part, le gouvernement équatorien a annoncé jeudi qu'il étudie la possibilité de donner son approbation à René de Sola Quintero, en tant que représentant diplomatique nommé par Juan Guaidó, président par intérim du Venezuela.