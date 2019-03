Le Parlement britannique vote pour un report du Brexit et accepte de se prononcer à nouveau sur l'accord de retrait

Quelque 412 députés se sont ainsi prononcés en faveur d'une motion du gouvernement prévoyant un report du Brexit et un nouveau vote sur l'accord de Brexit négocié par la Première ministre Theresa May avec Bruxelles, alors que seulement 202 ont voté contre cette motion.



La motion prévoit un court report du Brexit, jusqu'au 30 juin, si les députés approuvent d'ici le 20 mars l'accord de retrait, qu'ils ont déjà retoqué à deux reprises. Si l'accord est recalé à nouveau, le report devra aller au-delà du 30 juin et impliquera l'organisation des élections pour le parlement européen en mai.



En vertu de l'article 50 du traité de Lisbonne, qui a enclenché le processus de sortie de l'Union européenne depuis deux ans, le Royaume-Uni devait quitter l'UE le 29 mars. Cependant, la dirigeante conservatrice a ouvert la voie aux députés de voter pour l’extension de cet article après avoir rejeté son texte de divorce avec l'UE et refusé de quitter le bloc des 27 sans accord.