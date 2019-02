Le PM français Edouard Philippe en visite de travail au Mali les 22 et 23 février

Le Premier ministre français, Edouard Philippe effectuera les 22 et 23 février une visite de travail au Mali, apprend-on mardi de source officielle.



Lors de ce déplacement à l'invitation du Premier ministre malien, Soumeylou Boubeye Maiga, M. Philippe, sera accompagné du ministre de l’Europe et des Affaires étrangères, Jean Yves Le Drian, de la ministre des Armées, Florence Parly, du secrétaire d’Etat auprès du ministre de l’Intérieur, Laurent Nunez et d'une importante délégation, indique dans un communiqué la Primature malienne.



La visite du Premier ministre français s'inscrit dans le cadre du renforcement de la coopération bilaterale franco-malienne, note la même source.



M.Philippe rencontra à cette occasion, les forces françaises engagées dans le cadre de l'opération Barkhane, qui lutte depuis 2014 contre les groupes armés au Sahel.