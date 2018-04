Le PM congolais salue le soutien ferme du Roi Mohammed VI à l'Initiative du Fonds bleu du Bassin du Congo

Cette initiative ne concerne pas seulement les Etats du Bassin du Congo ou de l’Afrique Centrale. Elle concerne la planète toute entière, a souligné M. Clément Mouamba dans une déclaration à la presse en marge de la séance d’ouverture de la réunion ministérielle préparatoire du 1er sommet des Chefs d’Etat et de gouvernement de la Commission Climat du Bassin du Congo et du Fonds bleu du Bassin du Congo.



En apportant son soutien à cette initiative, le Maroc défend une noble cause aux côtés des pays de l’Afrique centrale, a ajouté le Premier ministre congolais.



M. Clément Mouamba n’a pas manqué, à cette occasion, de mettre en exergue l’excellence des relations entre la République du Congo et le Royaume du Maroc, faisant observer que les dirigeants des deux pays sont de grands amis de longue date et que la coopération bilatérale était promise à un bel avenir.