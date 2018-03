Le Nigeria suspend sa participation à l'accord de libre-échange de l'UA

Le président nigérian, Muhammadu Buhari a annoncé dimanche qu'il ne se rendrait pas à Kigali, au Rwanda, où est prévu cette semaine un Sommet extraordinaire de l'Union Africaine (UA) pour signer le traité sur la Zone de libre-échange continentale (ZLEC).



"M. le président ne voyagera plus vers Kigali pour cet événement parce que certains actionnaires nigérians ont fait savoir qu'ils n'ont pas été consultés", selon un communiqué de la présidence.



"La décision de M. le président veut permettre de donner plus de temps aux consultations", a précisé le texte.



Ce traité vise à intégrer les 54 pays africains dans une zone de libres-échanges commerciaux, et doit regrouper à terme les zones régionales commerciales (Communauté de développement de l'Afrique australe (SADC), Communauté économique des Etats d'Afrique de l'Ouest (CEDEAO).



MAP