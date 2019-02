Le Niger se félicite de la contribution du Maroc à l’organisation du Sommet de l’UA à Niamey

Le ministre-directeur général de l’Agence "UA Niger-2019", Saïdil Moctar Mahamed, s’est félicité, vendredi, de la contribution du Royaume du Maroc à l’organisation du Sommet de l’Union africaine (UA), prévu en juillet prochain à Niamey.



M. Moctar Mohamed, qui présidait dans la capitale nigérienne la cérémonie de lancement d’une formation des agents du protocole, a affirmé que cette session est "le fruit de la coopération entre notre pays et le Royaume du Maroc, une coopération fructueuse et concrète".



Dans ce sens, il a rappelé les différentes actions entreprises par le Maroc en vue d’apporter sa contribution à l’organisation du Sommet UA 2019, relevant que "l’excellence des relations entre nos deux pays s’est traduite par la volonté manifeste du Royaume du Maroc à accompagner le Niger dans l’organisation de ce grand rendez-vous".



"Les agents du protocole sont un maillon essentiel de la réussite de notre Sommet de l’UA", a-t-il, en outre, souligné.



Cette formation, qui s’inscrit dans une série mise en œuvre par l’Agence UA Niger-2019, ambitionne de mieux outiller et doter les agents du protocole des règles de base de la profession dans la perspective de la tenue à Niamey de la 33ème Conférence au Sommet des chefs d’Etat et de gouvernement de l’Organisation panafricaine. Elle vise particulièrement à offrir à environ 5000 participants à ce Sommet des conditions optimales de séjour et de travail, conformes aux normes de l’UA. Ces 60 agents seront suivis dans le cadre d’une pratique sur le terrain, notamment à l’occasion du Sommet des chefs d’Etat et de gouvernement des pays du Sahel sur le climat, dont les travaux débuteront lundi à Niamey.