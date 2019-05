Voici le Monde en bref du mercredi 29 mai à 03H00 GMT:



BRUXELLES - Les dirigeants européens, en particulier le tandem Macron-Merkel, ont affiché leurs divisions mardi autour de la succession de Jean-Claude Juncker à la tête de la Commission européenne, ce qui augure d'une négociation laborieuse sur la désignation des nouveaux patrons de l'UE.



RABAT - Le gendre et conseiller de Donald Trump, Jared Kushner, a rencontré mardi le roi du Maroc à Rabat, avant de se rendre plus tard cette semaine en Israël et en Jordanie, en quête d'appuis pour son plan de paix israélo-palestinien dont le volet économique doit être dévoilé fin juin à Manama.



JERUSALEM - La perspective de nouvelles élections, quelques mois seulement après les dernières, se profile de plus en plus nettement en Israël, où il ne reste à Benjamin Netanyahu que quelques heures pour former une coalition gouvernementale.



KHARTOUM - Des milliers de Soudanais ont observé mardi une grève générale à l'appel de la contestation, paralysant plusieurs secteurs d'activités, pour accroître la pression sur l'armée, qui refuse de transférer le pouvoir aux civils plus de six semaines après l'éviction d'Omar el-Béchir.



A BORD DE L'USS WASP (Japon) - Le président américain Donald Trump a utilisé le cadre d'un navire militaire américain mardi au Japon pour évoquer la puissance "redoutable" des Etats-Unis face à la montée de la Chine, mettant le point final à une visite d'Etat de quatre jours.



PEKIN - Huawei lance une nouvelle offensive face à l'administration Trump: le géant chinois des télécoms a annoncé mercredi qu'il avait demandé à un tribunal américain d'annuler l'interdiction "tyrannique" faite aux administrations fédérales d'acheter ses équipements.



KAFR HALAB (Syrie) - Au moins 27 civils dont onze enfants ont été tués mardi par des bombardements du régime syrien contre des territoires aux mains des jihadistes dans les provinces d'Idleb et d'Alep, des secteurs pilonnés sans cesse depuis un mois, selon une ONG.



BAGDAD - La moitié des 12 Français transférés de Syrie en Irak ont été condamnés à mort en trois jours pour avoir rejoint le groupe Etat islamique (EI), Paris assurant "multiplier les démarches" pour éviter la peine capitale à ses ressortissants.



WASHINGTON - Aucun des grands partenaires commerciaux des Etats-Unis --notamment la Chine-- n'a manipulé sa devise pour en tirer un avantage indu, a affirmé mardi le Trésor américain dans son rapport semi-annuel sur le sujet.



ALGER - Le chef d'état-major de l'armée algérienne a réclamé mardi un dialogue fait de "concessions mutuelles" pour résoudre la crise en Algérie née de la contestation contre le régime, mais a continué de prôner "dans les plus brefs délais" une présidentielle refusée par les manifestants.



OSLO - Washington a accentué mardi la pression sur Caracas, exigeant que des discussions en cours à Oslo entre les représentants de Nicolas Maduro et de son rival Juan Guaido portent d'abord sur le départ du président socialiste du Venezuela.



NEW YORK - L'industrie pharmaceutique est-elle responsable de l'explosion des overdoses qui ravagent les Etats-Unis pour avoir encouragé la prescription de médicaments opiacés ? Arguments et contre-arguments ont été échangés devant un juge de l'Oklahoma mardi, à l'ouverture d'un procès qualifié d'historique contre le laboratoire Johnson & Johnson.



BUENOS AIRES - La légalisation de l'IVG en Argentine a échoué de justesse en 2018, mais les militantes argentines n'ont pas renoncé pour autant: une nouvelle proposition de loi a été déposée mardi au Parlement.



WASHINGTON - Le vice-président américain Mike Pence est intervenu mardi dans le débat explosif sur l'avortement, appelant la Cour suprême à interdire les IVG "sélectives", basées sur "la race, le sexe ou le handicap" du foetus.



NEW YORK - Dans la droite ligne de Warren Buffett et du couple Bill et Melinda Gates, MacKenzie Bezos s'est engagée mardi à donner la majorité de sa fortune à des organisations caritatives, après son juteux divorce d'avec le fondateur d'Amazon Jeff Bezos.



BERLIN - La dauphine pressentie de la chancelière allemande était empêtrée mardi dans la polémique pour avoir accusé de "manipulation électorale" des Youtubeurs qui, au nom du climat, ont pris fait et cause aux Européennes contre la coalition gouvernementale.



LYON (France) - L'homme suspecté d'avoir fait exploser un colis piégé à Lyon, dans le centre-est de la France, s'avère "peu loquace". Si sa personnalité se dessine peu à peu, et que des éléments l'accablent, ses motivations restaient encore mystérieuses au lendemain de son interpellation.



VIENNE - Premier chef de gouvernement autrichien renversé par le Parlement, Sebastian Kurz a fait les frais de l'Ibizagate qui a emporté ses anciens alliés d'extrême droite. Mais le dirigeant conservateur prépare déjà son retour aux législatives de septembre, fort d'une popularité intacte.



PARIS - Malgré le ralentissement du braconnage ces dernières années, l'éléphant d'Afrique est toujours menacé de disparition si des mesures supplémentaires ne sont pas prises notamment pour éliminer la demande d'ivoire, selon une étude publiée mardi.



MADRID - Plusieurs joueurs et anciens joueurs dont l'ex-international du Real Madrid Raul Bravo, ainsi que le président de Huesca, sont soupçonnés d'avoir participé au trucage de matches de haut niveau par la police qui a lancé mardi une vaste opération pour les arrêter.