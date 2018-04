Le Mexique rejette les "attitudes menaçantes" et "le manque de respect" des Etats-Unis (président)

Le président mexicain Enrique Peña Nieto a rejeté jeudi les "attitudes menaçantes" et "le manque de respect" de son homologue américain Donald Trump, sur fond de tensions croissantes à la frontière entre les deux pays sur la question des migrants.



La relation entre le Mexique et les Etats-Unis "est intense et dynamique et présente naturellement des défis. Mais ces défis ne peuvent en aucun cas justifier des attitudes menaçantes ou un manque de respect entre nos deux pays", a déclaré le président mexicain.