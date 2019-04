Le Mauritanien Mohamed Ould Amar élu Secrétaire général de l'ALECSO

Le Mauritanien Mohamed Ould Amar a été élu, lundi à Nouakchott, secrétaire général de l'Organisation arabe pour l’éducation, la culture et les sciences, lors de l'Assemblée générale de la conférence extraordinaire des présidents des commissions arabes pour l'éducation, la culture et les sciences.



Dr Mohamed Ould Amar a obtenu 14 voix contre 6 pour son concurrent de la Tunisie.



S’exprimant à cette occasion, le ministre mauritanien de la Culture, de l'artisanat et des relations avec le Parlement, porte-parole du Gouvernement, M. Sidi Mohamed Ould Maham, a exprimé la considération de la Mauritanie pour cette confiance placée par les pays arabes en son candidat, se félicitant du rôle joué par l'ancien directeur général de l'organisation, Saoud Hilal Al Harbi.



Pour sa part, le président de la 7ème session extraordinaire de l'organisation, Abdel Kader Hacen Nourdine, a remercié le Gouvernement mauritanien pour l’organisation de la 7ème session extraordinaire et de la 111ème session ordinaire de cette Organisation, se félicitant du succès des travaux de ces deux instances.



Les travaux de la 7ème conférence générale extraordinaire des présidents des commissions nationales pour l'éducation, la culture et les sciences dans les pays arabes ont débuté lundi à Nouakchott.