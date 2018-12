Le Marocain Rachid El Morabity remporte l'Ultramarathon de Dubaï, Aziza Raji 2è chez les dames

Le coureur marocain Rachid El Morabity a remporté "Meraas Al Marmoom Ultramarathon 2018" de Dubaï, le plus long marathon des sables dans le monde avec une distance de 270 Km, tandis que sa compatriote Aziza Raji est arrivée deuxième chez les dames.



Rachid El Morabity a parcouru la distance de cette compétition de cinq jours qui a pris fin samedi soir, en plus de 30 heures, devançant le Français Muriel Robert et l'Iranien Akbar Najdi Niryan.



Chez les dames, la Marocaine Aziza Raji a réalisé un grand exploit pour les coureuses arabes en se classant deuxième (40h 03 minutes 20 secondes) derrière l'Américaine Magdalena Boulet (37: 27: 59), tandis que l'athlète russe Oskana Riyapova est arrivée en 3è position (42:17:43).



Cet événement sportif a été marqué par la participation d'un parterre de champions spécialisés dans les courses d'endurance représentant 35 pays.