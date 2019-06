Le Marocain Mourad Marofit remporte le semi-marathon d’Albacete

Mourad Marofit a parcouru les 21,1 km de cette épreuve en un temps de 01h02mn37sec, suivi du Kenyan Stanley Bett Kiprotich avec un chrono de 01h02mn46sec et de l’athlète érythréen Nguse Amlosom qui a réalisé un temps de 01mn02mn50sec.



Dans la catégorie féminine, le semi-marathon d’Albacete a été remporté par la Kenyane Ruth Waithira Karanja avec un chrono de 1h12mn33sec, suivie notamment de l’Espagnole Lucia Morales Garcia (1h18mn0 3sec).



Parallèlement à ce semi-marathon, une course de 10 km a été organisée et remportée par le Keyan Shamakc Kliprop ( 29mn22 sec), suivi de son compatriote Abednego Cheruiyot ( 29mn36 sec) et du Marocain Jaouad Chemlal ( 30mn16 sec).



Chez les dames, la course a été gagnée par la Kenyane Viola Chepngeno (34mn43sec), suivie de l’Espagnole Candi Garcia Tejero (38mn02sec) et de sa compatriote Andrea Torres Garcia (39mn32sec).