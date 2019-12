Le Marocain Mohsin Attaf décroche la médaille d'or du championnat international de judo de Bornéo en Malaisie

Le champion marocain, Mohsin Attaf, a décroché samedi la médaille d'or (moins de 100 kg) au "Borneo open judo championship", organisé à Sandakan, une ville de l'État de Sabah, en Malaisie.



Le judoka marocain avait signé trois victoires par "ippon" face à deux adversaires de nationalité chinoise et un troisième de Brunéi.



"Je dédie cette victoire tout d'abord à SM le Roi Mohammed VI, à ma petite famille, plus précisément mon père ainsi qu'à tous les Marocains que je veille à représenter comme il se doit lors de mes différents combats", a relevé, dans une déclaration à la MAP, le judoka marocain installé à Kuala Lumpur. Il a de, même, exprimé sa fierté d'appartenir à la communauté sportive marocaine qui a su se distinguer dans diverses disciplines et manifestations sportives internationales. Dimanche, Mohsin Attaf a réussi à décrocher une médaille de bronze au "Borneo BJJ open championship" (jiu-jitsu brésilien), et ce malgré une douleur tenace au poignet droit.



"La deuxième journée a été plus difficile. Malgré l'effort physique intense fournis lors de mes combats hier, j'ai réussi, tout de même, à décrocher une médaille de bronze (...), en plus l'état de mon poignet ne m'a pas beaucoup aidé", a indiqué le champion marocain qui redoute une éventuelle fracture.



Pour ce qui est de ses rendez-vous sportifs prochains, le judoka de 43 ans a révélé à la MAP prévoir un déplacement aux Etats Unis, en début d'année prochaine, pour visiter des clubs américains et jouer dans un petit tournoi. Il compte également participer en février et mars 2020, respectivement, au championnat international du jiu-jitsu brésilien en Malaisie qui sera organisé pour la première fois à Kuala Lumpur, ainsi qu'à la "Copa da Malaysia".



En novembre dernier, le champion marocain, Attaf Mohsin, avait décroché à la "Copa da Malaysia" la médaille d’argent (judo, 100 kg) et une deuxième médaille de bronze au jiu-jitsu brésilien. Il avait aussi remporté la médaille de bronze (moins de 100 kg) à "l'Open international judo championship"organisé durant le même mois en Malaisie.