Le Marocain Mohamed El Mamoun élu à la tête de la Confédération Africaine de Powerlifting

Le Marocain Mohamed El Mamoun a été élu président de la Confédération Africaine de Force Athlétique (Powerlifting), a annoncé, mercredi, l'Union Marocaine de Force Athlétique et Bras de Fer sportif.



M.El Mamoun, a été nommé pour un mandat de quatre ans à la tête de cette instance, lors de son Assemblée générale, tenue en marge du dernier Championnat d'Afrique de Force Athlétique, disputé récemment à Potchesftroom en Afrique du Sud, précise un communiqué de l'Union.



M. El Mamoun, actuel président de l'Union Marocaine de Force Athlétique et Bras de Fer sportif, a obtenu sept voix contre six pour le président sortant, l'Algérien Moussa Messoar.