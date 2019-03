Le Marocain Lahcen Chaoui et l'Italienne Elisa Falletto remportent le 5ème Marathon de Merzouga

Lahcen Chaoui a parcouru la distance de 35 Km en 2h03min12sec, suivi de Hammou Oumohamed Moudouji (2h04min53sec) et Rachid Boumassaoud (2h05min09sec).



Chez les dames, l’Italienne Falletto est arrivée première avec un chrono de 3h45min47sec, devançant ses compatriotes Giulia Mariano (3h46min15sec) et Mattea Geraci (3h52min19sec).



S’agissant de la Course de 16Km, la première place est revenue au Marocain Mohamed Boubekrini qui a parcouru la distance en 56min33sec, alors que Mohamed Quachouch et Abdelillah Bouazzaoui sont arrivés respectivement deuxième et troisième avec des chronos de 57min14sec et de 59min24sec.



Côté Dames, la course a été remportée par l’athlète italienne Cristina Frontespezi qui a réalisé un chrono de 1h27min43sec, suivie de la Marocaine Hajar El Andaloussi El Alj (2h00min45sec), alors que la 3ème place a été décrochée par l’Italienne Silvana Meante (2h01min52sec).



Dans une déclaration à la MAP, le président de l’association "Courses de Tafilalet" et directeur de cette manifestation sportive, Mohammadi Alaoui Moulay Chrif, a indiqué que cette course a connu la participation de 126 athlètes (hommes et dames), dont 28 Italiens et 6 Espagnols, ajoutant que cette compétition sportive s’est déroulée dans de bonnes conditions sur le plan technique.