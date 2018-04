Le Maroc va accueillir l'édition 2020 du championnat du monde universitaire de cross-country

Cette annonce a été faite officiellement en présence de Khalid Samadi, secrétaire d'État chargé de l'Enseignement supérieur et de la recherche scientifique et président de la Fédération royale marocaine du sport universitaire (FRMSU).



M. Samadi a reçu l'étendard de la Fédération Internationale du Sport Universitaire (FISU) des mains de son président Oleg Matytsin, au cours d'une cérémonie organisée à cet effet.



Dans une allocution, il a mis en évidence la place du Maroc comme pays connu pour sa tradition de tolérance, de cohabitation entre les cultures et de diversité culturelle. Il n'a pas manqué de rendre hommage à tous les participants aux compétitions du championnat qui s'est déroulé cette année dans la confédération helvétique.



Ce championnat vise à faire en sorte que le sport universitaire soit une pépinière pour l'émergence et la promotion des jeunes sportifs en herbe pour qu'ils aient leur place dans les compétitions internationales, y compris dans les sports d'élite.



La sélection marocaine universitaire de cross-country, composée de 12 des meilleurs athlètes provenant d'universités marocaines, avait effectué des stages préparatoires au Centre national des sports Moulay Rachid ainsi qu'à Ifrane.



Ont pris part à cette cérémonie notamment les chefs des délégations participantes au 21ème championnat universitaire de cross-country ainsi que des étudiants et plusieurs acteurs, dont le président du comité d'organisation à la Fédération suisse du sport universitaire.