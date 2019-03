Le Maroc, une terre d’opportunités et un marché en pleine croissance (entrepreneurs andalous)

Prenant part à des tables rondes faisant partie du programme "Exporter pour se développer", les participants ont partagé, durant cette rencontre, leurs expériences vécues au marché marocain.



La rencontre, organisée par Banco Sabadell, l’association espagnole de normalisation et de certification AEONOR avec le concours de l’ambassade du Maroc en Espagne, a réuni, autour de trois tables rondes, une brochette d’entreprises espagnoles intéressées par le marché marocain comme destination d’affaires.



S'exprimant à l'ouverture de cette rencontre, le consul général du Maroc à Séville, Farid Aoulouhaj a rappelé les liens d’amitié et de coopération économique et commerciale réunissant les deux pays.



“Durant sa récente visite au Maroc, le Roi Felipe VI s’est félicité du fait que le Maroc a consolidé sa position, sous la conduite de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, de véritable pôle de stabilité économique et sociale et de modernisation dans la région”, a-t-il relevé.



Il a cité les différents atouts du Maroc sur le plan économique ainsi que les avancées réalisées grâce aux multiples chantiers lancés dans différents secteurs et domaines.



“Le Maroc est une plateforme idéale pour le commerce et les investissements et un hub régional idoine pour prospecter le continent africain”, a-t-il plaidé.



Au sujet des échanges commerciaux avec l’Andalousie, le diplomate marocain a souligné que le Maroc est la principale destination des entreprises andalouses, où environ 5.000 firmes ont réalisé des actions commerciales à destination du Royaume.



“Nous croyons qu’il existe encore un énorme potentiel de croissance spécialement au niveau économique”, a-t-il insisté.



Intervenant à cette occasion, Juan Bando, directeur général de Olive Foods Machinary (OFM), une entreprise installée au Maroc depuis les années 80 a affirmé que “le Maroc est l’un de nos marchés naturels qui offre aux entreprises espagnoles de nombreuses opportunités pour investir”.



S'arrêtant sur le parcours de sa firme au Maroc, M. Bando n’a pas manqué de relever les avantages du marché national, “une référence dans la région et où la clientèle marocaine est demandeuse de prestations de qualité”, a-t-il noté. Il s'est félicité des avantages qu’offre le royaume, “un pays qui a su moderniser ses infrastructures et adapter son système bancaire et financier aux normes européennes”.



“Nous devons saisir ces opportunités qu’il nous offre" a-t-il lancé à l’égard de ses confrères andalous.



Pour Mme Carmina Castella, directrice d’AMEC, un cabinet spécialisé dans le conseil au profit des entreprises à la recherche de marchés internationaux, le royaume dispose d’un climat d'affaires adéquat et a réalisé d’énormes investissements pour mettre à niveau ses infrastructures.



“Le gouvernement marocain met à la disposition des entreprises des facilités fiscales pour encourager l'investissement”. De même, poursuit-elle, le positionnement du Maroc et ses infrastructures offrent la possibilité d’exporter vers d’autres pays de la région.



Lors de son intervention, Carlos Arola, directeur de la compagnie Arola, entreprise spécialisée dans la logistique et le transit, a mis l'accent sur la complémentarité du marché marocain avec le marché espagnol.



"Il s’agit d’un marché en pleine croissance disposant de l’un des plus importants ports dans la région, à savoir le port de Tanger Med qui a dépassé celui d’Algésiras en terme de trafic", a-t-il ajouté. De même, poursuit-il, le pays dispose des mêmes procédures que celles adoptées en Espagne ou en Europe et a mis en place un système douanier fiable et transparent".



A souligner que ces rencontres font partie d'un programme élaboré par l'ambassade du Maroc en Espagne.



Baptisé "le Maroc en avant", il prévoit l'organisation d'une série de rencontres et de conférences dans différentes villes et régions espagnoles, pour mettre en avant le Royaume comme destination d'affaires.