Le Maroc, un pays "fondamental" pour l'Espagne en matière de contrôle de la migration (Sanchez)

Le Maroc est un pays "fondamental" pour l'Espagne en matière de contrôle de la migration, a souligné lundi le président du gouvernement espagnol, Pedro Sanchez.



"Le Maroc est un pays sûr, un pays avec lequel nous sommes en train de collaborer -dans plusieurs domaines- et, pour nous, il est logiquement un pays fondamental en matière de contrôle de la migration", a dit M. Sanchez lors d’un entretien à la radio Cadena Ser.



Le chef de l’exécutif espagnol a souligné que l’Espagne, qui fait face au vieillissement de sa population, est un pays qui a besoin d’une immigration "légale et ordonnée".



M. Sanchez a, par ailleurs, défendu sa décision d’accueillir les 630 migrants secourus en juin dernier en Méditerranée par le bateau l'Aquarius, soulignant que cette initiative a constitué un appel à l’ensemble des pays de l’Union européenne (UE) pour traiter la problématique migratoire comme une "question européenne".



Il a fait savoir que l’Espagne est actuellement en train de travailler avec les principaux pays de l’UE dans le but "d’institutionnaliser et normaliser" la répartition des migrants qui arrivent en Europe entre certains États de l’Union.