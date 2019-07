Le Maroc, un pays ami et un partenaire stratégique d'exception pour la France (ministre)

« Vu de la France, nous constatons que le Maroc avance et avance vite, grâce aux réformes courageuses et clairvoyantes engagées ces dernières années sous l’égide de SM le Roi Mohammed VI », a affirmé Mme Gourault, qui a exprimé « l’appui de la France à la poursuite des réformes engagées par le Maroc : la modernisation des institutions, l’émergence économique et l’insertion dans la mondialisation et, enfin, le développement social et territorial », avec les programmes de lutte contre les inégalités et l’initiative de la régionalisation avancée.



"A l’échelle internationale, le Maroc est « évidemment pour la France, un partenaire essentiel » : dans la lutte contre les changements climatiques, ensemble la France et le Maroc peuvent beaucoup en Afrique notamment pour promouvoir les énergies renouvelables et favoriser l’adaptation de l’agriculture aux effets du réchauffement", a souligné la ministre française.



«Le Maroc est aussi un partenaire essentiel dans la lutte contre le terrorisme: Alors même que nos deux pays font face à la même menace, la coopération franco-marocaine est plus que jamais nécessaire à notre sécurité commune», a poursuivi la ministre, relevant que «le Maroc fait figure de référence grâce aux efforts engagés depuis de nombreuses années dans la prévention de la radicalisation».



Les collaborations entre les deux pays sont « nombreuses et fructueuses », s’est félicité la ministre française qui a tenu à exprimer le fort attachement de la France à faire vivre et resserrer les liens qui l’unissent, dans tous les domaines, au Royaume du Maroc.