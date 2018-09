Le Maroc, un "partenaire stratégique" pour l'Union Européenne (Commissaire européen)

Le développement socio-économique, la sécurité et le programme marocain "unique" pour l'intégration des migrants seront au centre des discussions bilatérales, a-t-il dit, louant la politique migratoire adoptée par le Royaume qui illustre son rôle primordial dans la gestion des questions migratoires.



De son côté, M. Nasser Bourita a souligné que "cette visite intervient dans un contexte très particulier, un contexte où le partenariat a été attaqué de l'extérieur par des parties bien connues", relevant que le Maroc et l'UE se sont mobilisés pour préserver ce partenariat.



"Cette visite est un signal fort et positif que non seulement nous travaillons pour immuniser notre relation, mais, aussi, nous réfléchissons aux moyens de les développer davantage à l'avenir", a-t-il soutenu.



"Le Maroc et l'UE qui partagent des relations très anciennes, sont amenés aujourd'hui à adapter ces relations au nouveau contexte et aux attentes des deux parties", a fait noter M. Bourita.



Cette visite a été une occasion pour examiner l'état des relations entre les deux parties, avec un focus sur les discussions sur les accords de pêche et agricole pour qu'ils puissent donner une base solide et sereine au service du développement du partenariat dans ces deux secteurs prioritaires, a encore souligné le ministre .



"Nous avons également discuté de la sécurité, de l'immigration, du commerce et de l'éducation, qui constituent des éléments d'enrichissement dans les relations maroco-européennes", a-t-il fait savoir.



"Nous allons travailler de manière progressive pour aboutir à des résultats acceptés et acceptables et parallèlement pour une relance sereine de notre partenariat dans les autres domaines", a affirmé le ministre, ajoutant que les deux parties ont fait le point également lors de cette rencontre sur l'action commune du Maroc et l'UE pour la préservation de la paix et la stabilité dans différentes régions, notamment en Afrique.



Lors de sa visite dans le Royaume, M. Hahn a eu des entretiens avec le Chef du gouvernement, M. Saâd Eddine El Othmani et le ministre de l'Economie et des finances, M. Mohamed Benchaâboun.



Deux accords visant à renforcer les programmes "Compétitivité et croissance verte" et "d'appui à la réforme de la protection sociale au Maroc" ont été signés ce vendredi entre le Maroc et l’UE.