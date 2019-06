Le Maroc, un partenaire stratégique pour l'Andalousie (Juan Manuel Moreno)

L'Andalousie est le premier exportateur vers le Maroc, ce qui permet aux deux parties d'avoir une relation très solide dans le domaine économique, a souligné M. Moreno dans une déclaration à la presse à l'issue d'un entretien avec le chef de gouvernement, Saâd Dine El Otmani.



Il a, en outre, exprimé l'ambition de son gouvernement de renforcer et de développer sa coopération avec le Royaume du Maroc, notamment dans les domaines économique et commercial, mettant l'accent sur la nécessité de promouvoir le potentiel entrepreneurial entre les deux parties.



M. Moreno a insisté, à cet égard, sur l'importance des secteurs touristique, industriel, technologique et de l'aviation, qui ouvrent la voie aux entreprises andalouses et marocaines afin de monter des projets communs, relevant la complémentarité entre les secteurs d'entrepreneuriat marocain et andalou, et espagnol en général, tout en appelant à l'approfondissement des relations bilatérales en la matière.



Il a également rappelé que l'Espagne est depuis quelques années le premier partenaire commercial du Maroc.



A cet effet, le président de la communauté autonome d'Andalousie a annoncé la tenue mercredi d'une rencontre commerciale entre les entrepreneurs andalous et leurs homologues marocains, destinée à booster la coopération bilatérale et à promouvoir les potentialités de chaque partie.



Outre le volet économique, cette visite a aussi permis de passer en revue plusieurs autres points essentiels d'intérêt commun tels que la lutte contre le crime organisé, le terrorisme et le contrôle du flux migratoire, en plus des domaines de l'éducation et de la culture, a-t-il ajouté.



M. Moreno a souligné, par ailleurs, que son entretien avec M. Saad Dine El Otmani a également été l'occasion de souligner l’excellence des relations entre le Maroc et l'Espagne, notant que le fait d'effectuer au Maroc sa première visite à l'étranger en tant que président du gouvernement autonome d'Andalousie, témoigne de la solidité des liens entre l'Union européenne, l'Espagne et le Maroc.