Le Maroc, un partenaire "stratégique" de l’Union européenne (vice-ministre tchèque des AE)

Le Maroc est un "partenaire stratégique" de l'Union européenne (UE), a affirmé, lundi à Rabat, le vice-ministre tchèque des Affaires étrangères, Martin Tlapa, en visite dans le Royaume.



Dans une déclaration à la presse au terme de ses entretiens avec la secrétaire d'Etat auprès du ministre des Affaires étrangères et de la Coopération internationale, Mounia Boucetta, le responsable tchèque a mis en exergue les relations de partenariat stratégique qu’entretient le Maroc avec l’UE, soulignant que "tous les pays membres (de l'UE, ndlr) en sont conscients".



Pour ce qui est de la décision de la Cour de justice européenne (CJE) concernant l'accord de pêche Maroc-UE, qui expire cette année, M. Tlapa.



"Les lignes rouges du Maroc" au sujet de cette question importante doivent être discutées et respectées, a-t-il poursuivi, espérant voir un nouvel accord prendre place avant la fin de l'année en cours.



S’agissant de la question du Sahara, M. Tlapa a fait savoir que son pays soutient le processus mené sous l’égide des Nations unies (ONU) et les efforts du Secrétaire général pour trouver une solution à ce différend.



La République Tchèque a adhéré à l'Union européenne le 1er mai 2004 et est membre de l'espace Schengen depuis le 21 décembre 2007.



Atlasinfo avec MAP